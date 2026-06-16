WhatsApp Web 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?
ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : June 16, 2026 at 1:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਇਸ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
WABetaInfo ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਕਾਲਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
WhatsApp is rolling out group voice and video calls on the Web!— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 14, 2026
WhatsApp is finally expanding voice and video calling to group chats on the web, making it easier for users to start calls directly from their browser.https://t.co/PIEu1y8B6h
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਫੀਚਰ?
ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ 32 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਐਪ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਦੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਅਨੌਖਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੰਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।
ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਿੰਗ ਦਾ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਓਹੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਬਟਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਬਟਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
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