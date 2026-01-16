ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚਿਹਰਾ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ
ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ X ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ।
Published : January 16, 2026 at 1:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ X ਦੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ,"ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਟਾਓ" ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਨ੍ਹਾਂ
ਜਦੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਓਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਮਲੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਗ੍ਰੋਕ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫ੍ਰੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IT ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ X ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਡੂ ਡਿਲਿਜੇਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ X ਨੇ 3,500 ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 600 ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ X ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗ੍ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ X ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ X ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ X ਅਤੇ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੇ ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੋਕ ਅਤੇ xAI ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ 'ਤੇ ਵੀ।"
AI ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ
ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਏਆਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ Learning Spiral ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮਨੀਸ਼ ਮੋਹਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੋਲਡ, ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਏਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਹਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਕ ਵਿਵਾਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋ ਦੇਣ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।-ਮੋਹਤਾ
Safe Harbour
Safe Harbour ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕੰਟੈਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ Safe Harbour ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Safe Harbour ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਸੰਜਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ X ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਇਸ ਬਾਰੇ AI&Beyond ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।-AI&Beyond ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਿੰਦਰਾ
AI ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। OpenAI ਦੇ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2023 ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਚਾਈ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ CBS ਦੀ 60 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਆਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਏਆਈ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸੰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ
ਮਨੀਸ਼ ਮੋਹਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਰਅਸਲ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਏਆਈ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ।
