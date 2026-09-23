Grok 4.7 ਅਤੇ Xiaomi MiMo-V2.6 ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
Grok 4.7 ਅਤੇ Xiaomi MiMo-V2.6 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : September 23, 2026 at 11:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ xAI ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। xAI ਨੇ Grok 4.7 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ Xiaomi ਨੇ MiMo-V2.6 ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਕੋਡਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Grok 4.7 ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
Grok 4.7 ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਰਕ ਲਈ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ xAI ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਪੁਰਾਣੇ Grok 4.6 ਮਾਡਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
Grok 4.7 is here.— SpaceXAI (@SpaceXAI) September 21, 2026
It's a notable improvement over Grok 4.6 at the same price and speed. pic.twitter.com/H3OTBbXyvO
- ਵੱਡਾ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਰਿਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
- CursorBench 4.0 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ
- ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ
- GDPval ਅਤੇ AA ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ Grok 4.6 ਤੋਂ ਅੱਗੇ
- ਨਵਾਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਸਟੈਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧ
- ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈਕਰਬੈਂਚ v0.3 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.3% ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਪਾਸ ਹੋਏ
- ਲੈਚਬਾਇਓ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ 62.4% ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ
- ਕੀਮਤ: 2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਪੁਟ ਟੋਕਨ, 6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ।
- ਕਰਸਰ, ਗ੍ਰੋਕ ਬਿਲਡ, API ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
Xiaomi ਦੇ MiMo-V2.6 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ
Xiaomi ਨੇ MiMo-V2.6 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਡਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ MiMo-V2.6-Pro ਅਤੇ MiMo-V2.6-Flash ਹੈ। MiMo-V2.6-Pro ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਦਕਿ MiMo-V2.6-Flash ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧੀਆਂ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਪੀਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 20 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। Xiaomi ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
Try Grok 4.7 in Box https://t.co/HzE3qZln78— Grok (@grok) September 21, 2026
- MiMo-V2.6-Pro ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ 46.32 ਸਕੋਰ
- Kimi K3 ਅਤੇ Qwen3.8 Max ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਮਾਡਲ
- V2.5 ਵਰਗੀ ਹੀ API ਕੀਮਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
- ਛੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 30 RL ਸਟੈਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ
- ਫਲੈਸ਼ ਮਾਡਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 0.85 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, Pro ਦੀ 2.62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
- ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਾਸਕ 'ਤੇ ਪਾਸ ਰੇਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
- DeepSWE v1.1 ਬੈਂਚਮਾਰਕ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ 48.8 ਤੋਂ 65.68, Pro 58.4 ਤੋਂ 72.57 ਪਹੁੰਚਿਆ
xAI ਅਤੇ Xiaomi ਦੋਨੋ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Gro 4.7 ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Xiaomi ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਅਤੇ RL ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Before you meet MiMo-V2.6, step into its world.— Xiaomi MiMo (@XiaomiMiMo) September 21, 2026
Every 3D model, game, slides, video, music and image in MiMo Gallery was generated by MiMo-V2.6.
Stay for the piano. Play a game. Catch the fireworks.
A first look at what's coming: https://t.co/DCWwoiVuRX pic.twitter.com/aG7fxPE5oq
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