15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ, ਇੰਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਮਰ?

15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ, ਇੰਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਮਰ?
ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : October 24, 2026 at 11:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਨਾਨੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੀਆਕੋਸ ਮਿਤਸੋਤਾਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਿਕ-ਟੌਕ ( TikTok),ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ( Instagram) ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. https://t.co/pJfSbBk3BN— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 22, 2026
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੈੱਕ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਏਆਈ ਮੰਤਰੀ, ਦਿਮਿਤ੍ਰਿਸ ਪਾਪਾਸਟਰਗੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।"
ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕਿਡਜ਼ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਾਲਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਾਪਾਸਟਰਗੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਐਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਏਜ ਟੋਕਨ (age token) ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਿਤਸੋਟਾਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਸੀ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਤਸੋਟਾਕਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ EU ਕਿਡਜ਼ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਮਰ-ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
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