EV, CNG ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਟਰੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
Published : August 18, 2026 at 2:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਫੀਸ 16,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ 82,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਪਰਵਰਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ VAHAN ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰਾਫਟ ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਚੈਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਧ ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਚੇਸੀ ਬਾਡੀ ਫਿਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਫੀਸ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਮ 25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
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