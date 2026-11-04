ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ AI! ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ AI! ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ?
EKA-1, Dhīr 2B ਅਤੇ 'Dhīr 5B ਤਿੰਨੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ IndiaAI Mission ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਨ।
Published : November 4, 2026 at 12:46 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: MeitY ਦੇ ਤਹਿਤ IndiaAI Mission ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ EKA-1, Dhīr 2B ਅਤੇ 'Dhīr 5B ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IT ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ IndiaAI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ IndiaAI Mission ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਏਆਈ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ।
Dhīr 2B ਅਤੇ Dhīr 5B ਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IndiaAI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਕ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ EKA-1 ਵਿੱਚ 26.3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 7.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਟੋਕਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ 22 ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਕੇਟ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਨ, ਸਪਾਰਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਣਿਤ, ਕੋਡਿੰਗ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਅਤੇ ਏਜੰਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ EKA-1 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਜਾਂ Wi-Fi ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸਾਕਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
ZenteiQ ਦੇ Dhīr 2B ਅਤੇ Dhīr 5B ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 10 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਔਨ-ਪ੍ਰਿਮਾਈਜ਼ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਹੈ।
ZenteiQ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ GPU ਅਤੇ TPU ਸਮੇਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਆਰਕੀਟੇਚਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AIKosh ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
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