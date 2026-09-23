Tempered Glass ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਣ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਕੀਮਤ!
ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ Screen Guard ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ BIS ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : September 23, 2026 at 12:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ Tempered Glass ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। MeitY ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ BIS ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ IS 19348:2025 ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਮੋਟਾਈ, ਖਰੋਚ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐬 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐂𝐑𝐎— Pankaj Mohindroo (@PankajMohindroo) September 22, 2026
We welcome the Government's notification bringing screen protectors for smartphones under the CRO, effective 1 April 2027. From that date, every screen protector sold… pic.twitter.com/BwOgKemIwJ
ਗਲਾਸ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Anti-Shatter Layer ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਨ। Oleophobic Coating, Anti-Glare Finish ਅਤੇ Blue-Light Filter ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤਰੁੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਹਕ BIS Standard Mark ਅਤੇ IS 19348 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਗਲਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ BIS Standard Mark ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ? Tempered Glass ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ Tempered Glass ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਲੈਬੋਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
PTI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 66ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਚਾਰਜਰ, LED ਟੀਵੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਸੈੱਟ-ਟਾਪ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Tempered Glass ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਪੀਸ ਅਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ।
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