ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ? ਜਾਣੋ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
Published : October 23, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 5:14 PM IST
ਟੋਕੀਓ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਆਈ ਨੇ PHP ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ Wiz Research ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। Wiz Research ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ PHP ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ PHP ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਹੋਮ ਪੇਜ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹਾਈਪਰਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੀਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈੱਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। Wiz ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ PHP ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ-ਐਂਡ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
PHP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੁੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਥ੍ਰੈਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈਕਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ PHP ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਨੀਪੌਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।
ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ Calif ਵਿੱਚ PHP ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਆਨ ਆਸਟਿਨ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਸਾਈਟਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ PHP ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਰੁੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਾਹਤ ਮਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AFP ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਉਹ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਕੇਮੋਨ ਸਲੀਪ ਟਰੈਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। PHP ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਬਲੋਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ PHP ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੋਲਕਰ ਡੁਸ਼ ਨੇ 'ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ PHP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ 2014 ਦੀ Heartbleed ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ Calif ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ OpenAI ਦੇ GPT-5.6 Sol ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ PHP ਦੇ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਇਹ ਖੋਜ OpenAI ਵੱਲੋ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। OpenAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਆਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ Wiz ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ 4 ਆਰਗਨ ਅਤੇ GPT-5.6 Sol ਸਮੇਤ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PHP ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੈਕਰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਪਾਉਦੇ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਜੇਮਜ਼ ਕੁੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਟੀਵ ਕੈਰੀਸਨ ਨੇ ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹੈਕਰ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ PHP ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਚ ਗਈ।
ਕੇਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਰੀਸਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਫਿਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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