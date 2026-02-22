ETV Bharat / technology

Google Chrome ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ Google Chrome ਡੈਸਕਟਾਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

GOVERNMENT WARNS GOOGLE CHROME
GOVERNMENT WARNS GOOGLE CHROME (AI-generated image)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 22, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ Cert-In ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ Google Chrome ਡੈਸਕਟਾਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਰਿਮੋਟ ਅਟੈਕ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਲਰਟ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ CIVN-2026-0096 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਵੈੱਬਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। CERT-In ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕੋਡ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ?

ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Windows ਅਤੇ macOS ਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੋ Google Chrome ਦੇ 145.0.7632.109/110 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ Linux ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ 144.0.7559.109 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਅਪਡੇਟ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਫਿਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕ੍ਰੋਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰਾ?

ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ। CERT-In ਨੇ PDF ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਨਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੀਪ ਬਫਰ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਨੇ V8 JavaScript ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਓਵਰਫਲੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂਡ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਨਾਇਲ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਅਟੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੋਮ ਸਟੇਬਲ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਪੈਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Cert-In ਨੇ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਤਰੁੰਤ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE CHROME NEWS
WARNING FOR GOOGLE CHROME
COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM
GOVERNMENT WARNS GOOGLE CHROME

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.