ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ 100 ਈਥਾਨੌਲ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ 100 ਈਥਾਨੌਲ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 5, 2026 at 1:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਧਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ-NCR, ਪੁਣੇ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 50-100 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਜੈਵਿਕ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ 500 ਈਥਾਨੌਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ Maruti Suzuki ਵੱਲੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਕਾਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਫਿਊਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ Euro VI-ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ E100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਯਾਤ ਜੈਵਿਕ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
ਸਮੱਰਥਨ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਸਪੋਰਟ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, E85 ਟੈਸਟਿੰਗ ਫਿਊਲ, ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।- ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਣਾਅ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਫਿਊਲ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ... ਹਰ ਦਿਨ 500-550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।"
ਭਾਰਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ LPG ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 93 ਜਾਂ 94 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2014 ਵਿੱਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 302 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋ ਅੱਧੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 311.8 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਵਾਧੂ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 12,403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ
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