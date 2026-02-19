ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 'Chinese Robotic Dog', ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 'Chinese Robotic Dog', ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
India AI Impact Summit 2026 ਵਿੱਚ Galgotias University ਵੱਲੋ ਚੀਨੀ ਰੋਬੋਟ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
Published : February 19, 2026 at 10:40 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ India AI Impact Summit 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਣ Galgotias University ਨੇ ਦੇਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੀਨੀ ਰੋਬੋਟ ਡੌਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ India AI Impact Summit 2026 ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Galgotias Private University showcased a Robot at the AI Summit in Delhi.— Prashant Kanojia (@KanojiaPJ) February 17, 2026
Media went into celebration mode as the University claimed ₹350 crore was spent on it.
Reality? The same robot is made by a Chinese company and is available in the market for just $2800.
Who funded this… pic.twitter.com/MYu6B7omJR
'ਵਪਾਰਕ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰੋਬੋ'
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ Galgotias University ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਡੌਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Galgotias University 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਿਟ ਦੇ Expo ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Galgotias University 'ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ Galgotias University ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਟਿਮ ਦੇ Expo ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਿਟ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੱਸਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ Galgotias University ਨੇ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ 'Orion' ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਡੌਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਆਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ Unitree Go2 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Unitree Robotics ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਬ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Galgotias University ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਡੌਗ ਨੂੰ Galgotias University ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਅਲ-ਵਰਲਡ ਅਨੁਭਵ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 'Classroom in motion' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।- ਗਲਗੋਟੀਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ
ਡੈਵਲਪ ਅਤੇ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।- ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਗੌੜ
VIDEO | Delhi: Professor Neha Singh of Galgotias University responds to reports of the university being asked to vacate its stall at the AI Summit Expo, says, “The controversy happened because things may not have been expressed clearly. I take accountability that perhaps I did… pic.twitter.com/z5lOIzmDz1— Press Trust of India (@PTI_News) February 18, 2026
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ PR ਸ਼ੋਅ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਆਈ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
