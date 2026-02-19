ETV Bharat / technology

ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 'Chinese Robotic Dog', ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

India AI Impact Summit 2026 ਵਿੱਚ Galgotias University ਵੱਲੋ ਚੀਨੀ ਰੋਬੋਟ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...

GOVT ACTION ON GALGOTIAS UNIVERSITY
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Galgotias University 'ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ (X)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 19, 2026 at 10:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ India AI Impact Summit 2026 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਣ Galgotias University ਨੇ ਦੇਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੀਨੀ ਰੋਬੋਟ ਡੌਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ India AI Impact Summit 2026 ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਵਪਾਰਕ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਰੋਬੋ'

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ Galgotias University ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਡੌਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Galgotias University 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਿਟ ਦੇ Expo ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ Galgotias University 'ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ Galgotias University ਨੂੰ ਏਆਈ ਸਟਿਮ ਦੇ Expo ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਿਟ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੱਸਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ Galgotias University ਨੇ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ 'Orion' ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਡੌਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਆਈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ Unitree Go2 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ Unitree Robotics ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੀਬ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Galgotias University ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਡੌਗ ਨੂੰ Galgotias University ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਅਲ-ਵਰਲਡ ਅਨੁਭਵ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 'Classroom in motion' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।- ਗਲਗੋਟੀਆਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ

ਡੈਵਲਪ ਅਤੇ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।- ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਗੌੜ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ PR ਸ਼ੋਅ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਆਈ ਇਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GALGOTIAS UNIVERSITY
INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026
CHINESE ROBOTIC DOG
GOVT ACTION ON GALGOTIAS UNIVERSITY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.