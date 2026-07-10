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ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

electronic manufacturing industry
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 2:43 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟਵਾਚ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ (ਸਕ੍ਰੀਨ), ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲ (ਬੈਟਰੀਆਂ), ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਮੋਡੀਊਲ (ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ, 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਲ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ, ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ?

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ।
  • ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ (ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
  • ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪ।
  • ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ

ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਉਦਯੋਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ICEA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਸੈਂਬਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

TAGGED:

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ
ELECTRONIC MANUFACTURING INDUSTRY
CUSTOMS DUTY ON ELECTRONIC INDUSTRY
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