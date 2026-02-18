DeepFake ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ

DeepFake ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : February 18, 2026 at 10:59 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ AI Impact Summit 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਹੀਂ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।-ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ
ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਚਾਹੇ Netflix, Youtube, Meta ਜਾਂ X ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ, ਤਾਂਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। AI Impact Summit 2026 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
12 ਸੰਸਥਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, OpenAI ਦਾ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜੇਮਿਨੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
