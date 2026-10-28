ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ?
MoRTH ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 4:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ E100 ਇੰਧਣ 'ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਧਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਈਥਾਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ GSR 911 (E) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ 115 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ E85 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ E85 ਜਾਂ E100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਲਈ E100 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਧਣਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ E85 ਜਾਂ E100 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OEMs ਵੱਲੋ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
E20 ਪੈਟਰੋਲ ਯਾਨੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ E85 ਜਾਂ E100 ਪੈਟਰੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ E10/E20 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਔਨ ਬਾਈਓਫਿਊਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ 2030 ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ E20 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਫਿਊਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E10 ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ E20-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ E10-E20 ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇੰਧਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ IOCL ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੇਟਸ 'ਤੇ E85 ਇੰਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ Maruti Suzuki ਅਤੇ Toyota ਵਰਗੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਮੋਲੋਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ E20-ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ E20 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ E100 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਧਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਕਾਰ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Maruti Suzuki ਦੀ Wagon R ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Tata Motors, Kia ਅਤੇ Toyota ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਕਾਰਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ Kia Syros FFV, Toyota Hycross Hybrid ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ HeroMotoCorp ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ Hero Splendor+ ਅਤੇ HF Delux ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਫਿਊਲ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Suzuki Gixxer ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
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