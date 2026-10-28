ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਲ FASTag ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੋਕਲ FASTag ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
MoRTH ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 2:09 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: MoRTH ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਟੋਲ ਨਿਯਮ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋਕਲ ਪਾਸ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ 20 Km ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੈਧ ਜਾਂ ਚਾਲੂ FASTag ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਰਿਆਇਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋਕਲ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਆਇਤੀ ਲੋਕਲ ਪਾਸ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਫੀਸ
ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਲੋਕਲ ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸ ਦੀ ਫੀਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸੋਧ ਰਿਆਇਤੀ ਲੋਕਲ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਜਡ ਯੂਜ਼ਰ ਫੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ, ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਰੋਡ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਰਾਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-