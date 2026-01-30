ETV Bharat / technology

ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਖਤਰਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2025-26 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

DIGITAL ADDICTION CAUSES
DIGITAL ADDICTION CAUSES (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 6:24 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਰਕਰਣਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਤਰਿਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਬੇਚੈਨੀ, ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ 15-24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

