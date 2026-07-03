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ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਐਪਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ?

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਤਰਨਾਕ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

GOVT ORDERS REMOVAL OF BAT BMS
GOVT ORDERS REMOVAL OF BAT BMS (ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 3:30 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਐਪ ਨਾਲ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਿਵ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਐਪਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਮਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਗੱਡੀ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਰੀਬ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 400-500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਟਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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