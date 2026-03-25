ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲੌਕ, ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 300 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ONLINE BETTING BAN INDIA 2025 (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 9:13 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੈਸੀਨੋ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਟ, ਰੂਲੇਟ, ਲਾਈਵ ਡੀਲਰ ਟੇਬਲ, ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਸੱਤਾ-ਮਟਕਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਮਨੀ ਕਾਰਡ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8,400 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 4,900 ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ 2025 ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸ, ਹੁੰਨਰ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

  1. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਅਜਿਹੇ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਈ-ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁੰਨਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ।

