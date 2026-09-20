Gemini ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਕ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਰੁੱਕ ਗਿਆ।
Published : September 20, 2026 at 3:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇਮਿਨੀ ਵੱਲੋ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਦ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟੈਸਟ Irregular ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।
🚨BREAKING: Google Gemini hacked three real companies in cybersecurity test— NIK (@ns123abc) September 19, 2026
>task: hack a fictional company
>fictional company has same name as real company
>oops
>internet access "unintentionally made available"
>oops
>gemini googles the name, finds the real company
>brute… pic.twitter.com/cSsaYXJ4uk
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ?
ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੇਸਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਗੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀਥਰ ਐਡਕਿੰਸ ਨੇ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਜੌਨ ਹੈਂਡਰੇਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।
Irregular ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Meta, Anthropic ਅਤੇ OpenAI ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ Irregular ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। Irregular ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Anthropic ਦੇ ਕਲਾਊਂਡ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। Anthropic ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਏਆਈ ਹੈਕਿੰਗ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OpenAI ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ।
ਏਆਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। Anthropic ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਏਆਈ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਆਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Anthropic ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾਰੀਓ ਅਮੋਡੇਈ ਨੇ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ OpenAI ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਅਲਟਮੈਨ ਅਤੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਏਆਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤਕਨਾਸੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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