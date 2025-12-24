Google ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ?
Google ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ELS ਫੀਚਰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : December 24, 2025 at 2:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ELS ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਰਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ELS ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ELS ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਡਰਾਈਡ 'ਤੇ ELS ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ GPS, Wi-Fi ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਰੀਬ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ELS ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਨਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ Pert Telecom Solutions ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 112 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ ਤੋਂ 112 ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਪੋਰਟ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ELS ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਡਰਾਈਡ 6.0 ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਰਜਡ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ELS ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ELS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ: Emergency Location Service
- ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਐਂਡਰਾਈਡ 6.0 ਅਤੇ ਉੱਪਰ
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ: 112
- ਡੇਟਾ ਐਕਸੇਸ: ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਫੀਡ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-