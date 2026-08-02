ETV Bharat / technology

Google ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਦਾ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ?

ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਤੋਂ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਫੀਚਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

GOOGLE EARTH AI IMAGE FEATURE
GOOGLE EARTH AI IMAGE FEATURE (GOOGLE)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 2, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਏਟ ਇਮੇਜ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ Nano Banana 2 ਨਾਮ ਦੀ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ 3D ਮੈਪਿੰਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਕਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਯਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਦਿਖਾਉਣਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ

ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੂਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੇਂਕ ਵੈਨ ਐਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਨੀ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ AAFP ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਠਿਕਾਣਾ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਭੀੜ ਵਰਗੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸੀ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਫੀਚਰ

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਭਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਚਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਰੌਸ ਬਰਲੇ, ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਟੂਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਸਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE EARTH AI IMAGE FEATURE
GOOGLE EARTH IMAGE GENERATION
GOOGLE SATELLITE IMAGE AI
GOOGLE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.