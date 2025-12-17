Google ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੀਚਰ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ?
ਗੂਗਲ ਆਪਣਾ 'ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਿਪੋਰਟਸ' ਫੀਚਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : December 17, 2025 at 9:35 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਿਪੋਰਟਸ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੂਗਲ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਿਪੋਰਟ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੂਗਲ ਵਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ 'ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਿਪੋਰਟਸ' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰੀਚ ਸਕੈਨ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਿਪੋਰਟਸ ਫੀਚਰ 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡੇਟਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾਓ
- Dark Web Report ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹੋ
- Edit Monitoring Profile 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- Delete Monitoring Profile ਚੁਣੋ
- ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੂਗਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ
- ਗੂਗਲ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ
- ਪਾਸਕੀ
- Results about you ਫੀਚਰ
Results about you ਟੂਲ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-