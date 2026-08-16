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ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਦੀ ਏਆਈ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕੋਗੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕਸ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

GOOGLE VISIBLE WATERMARK TOGGLE
GOOGLE VISIBLE WATERMARK TOGGLE (GOOGLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2026 at 5:12 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਹਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ SynthID ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ C2PA ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲਾ ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਦੇ ਵੀ.ਪੀ ਜੋਸ਼ ਵੁੱਡਵਰਡ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੌਗਲ Nano Banana, Omni ਅਤੇ Lyria ਨਾਮ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨੂੰ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟਰ Flow ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਦਰਅਸਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਟ ਏਆਈ ਵੱਲੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ।

ਜੋਸ਼ ਵੁੱਡਵਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਫ੍ਰੀਡਮ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ SynthID ਅਤੇ C2PA ਮੈਟਾਡਾਟਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਨੇ Credentio ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਕੰਟੈਟ ਏਆਈ ਜਨਰੇਟੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ।

Anthropic ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦਾ ਕਦਮ

ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਗਜ਼ ਏਆਈ Anthropic ਵੀ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, Anthropic ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਊਂਡ ਮਾਡਲ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟੇਜ ਏਆਈ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੂਗਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟੇਡ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Anthropic ਨੇ ਕਲਾਊਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। Anthropic ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਏਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ, ਮੈਟਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ OpenAI ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਯੂਰਪੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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