ETV Bharat / technology

Google Wallet ਵਿੱਚ ਆਇਆ Digital Aadhaar Card ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੀਚਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀਫਾਈ

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ Google Wallet ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਫੀਚਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। Google Blog ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ UIDAI ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ Google Wallet ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੀ ਹੈ Google Wallet?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Google Wallet ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਡੇਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਟਿਕਟ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Wallet ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

  • ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ PVR INOX
  • ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ BharatMatrimony
  • ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਰਨ ਲਈ Atlys

Google Mygate ਲਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ Snabbit ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Google Wallet ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ?

ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਆਧਾਰ ਐਪ ਜਾਂ Google Wallet ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ Google Wallet ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਐਪ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, Add to Wallet 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, Google Wallet ਚੁਣੋ ਅਤੇ Continue 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ Wallet ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ Google Wallet ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ + ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਆਧਾਰ ਐਪ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਰੀਡਾਈਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੈਪ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Google Wallet ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਐਂਡਰਾਇਡ 9 ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Google Wallet ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੇਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ Google Wallet ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਸ Google Wallet ਐਪ ਖੋਲ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ More>Remove>Confirm 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ myaccount.google.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ Security&sign in>Manage IDs>Aadhaar Card>Delete>Confirm 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Google Wallet ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE WALLET
DIGITAL AADHAAR CARD FEATURE
GOOGLE WALLET FEATURES
GOOGLE WALLET DIGITAL AADHAAR CARD

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.