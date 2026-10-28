Google ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ Genie 4, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ...
ਗੂਗਲ ਨੇ Genie 4 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 2:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ Genie 4 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Genie 4 ਡੀਪਮਾਇੰਡ ਦੇ ਏਆਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੀਪਮਾਇੰਡ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ Genie 4 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Genie 4 ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
Genie 4 ਅਜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ 'ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ' ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ Project Genie ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ Gemini API ਅਤੇ Google AI Studio ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
Genie 4 ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?
Genie 4 ਗੂਗਲ ਦੇ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। Gemini Omni ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ-ਰੰਗ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਤਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ Genie 4 ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਸਿਮੁਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Genie 4 ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣਗੇ।
This is Genie 4, our most realistic and interactive world model yet. 🌐 Explore dynamic environments in real time to see how the scene responds, sounds, and how the people in it move, react, and speak.— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 27, 2026
ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਬੋਰਡ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Genie 4 ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਮਿਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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