Google ਨੇ Translate ਐਪ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
Google Translate ਦੇ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Published : September 6, 2026 at 1:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਐਪ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਾਲ ਟੂਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
Android ਲਈ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਮੋਡ
ਪਹਿਲੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਐਪ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਪ ਦੇਖਣਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਲਈ iOS ਸਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।-Google
iOS ਲਈ ਈਅਰਪੀਸ ਸਪੋਰਟ
ਦੂਜਾ ਅਪਡੇਟ iOS ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਈਅਰਪੀਸ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਮ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ।
ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Google Translate ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਈਅਰਪੀਸ ਐਕਸੇਸ ਜੋੜ ਕੇ ਗੂਗਲ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਲਈ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ iOS 'ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫੀਚਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਪਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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