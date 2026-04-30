Google Translate ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
Google Translate ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : April 30, 2026 at 4:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਉਦੋਂ Google Translate ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। Google Translate ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 20 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ।
🧵 To celebrate Google Translate turning 20, we’re sharing 20 tips, features and fun facts you may not know about Translate.— Google (@Google) April 28, 2026
1️⃣ Google Translate was one of the initial Google Research experiments that kickstarted our machine learning work.
Google Translate ਬਾਰੇ 20 ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
- 'Pronunciation Practice' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ: ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦੇ 20ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Pronunciation Practice' ਹੈ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਫੀਚਰ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਚਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- AI ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ: ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਗੂਗਲ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਇਹ Statistical Machine Learning 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਬਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਅਨੁਵਾਦ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੇਲ ਸੀ।
- 2016 ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ: 2016 ਗੂਗਲ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨੂੰ Sequence-to-Sequence ਮਾਡਲ ਅਤੇ Neural Machine Translation 'ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ TPU ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਿਆ: ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ Tensor Processing Units ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।
- ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਟੂਲ: ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 250 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਟੂਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ: ਗੂਗਲ ਬਲੌਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 1 ਖਰਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ: ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ, ਸਰਚ, ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ 12,000 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਟੋਨ ਅਤੇ ਲੈਅ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਰੁੰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਮਿਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੰਭਵ: ਨਵੇਂ Audio-to-Audio Gemini ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਸੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਵੱਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਇਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਧੇ ਸਮੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਭਾਸ਼ਣ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਜੇਮਿਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਦੀ: ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਬਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਜੇਮਿਨੀ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਕੀ idimos ਅਤੇ Local Slang ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟਿੱਚਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- 'Practice' ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਯੂਜ਼ਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 'Practice' ਫੀਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਰੀਅਲ-ਵਰਲਡ ਸਿਨੇਰੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਔਫਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ
- ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਲਨੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਫਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਹਿੰਦੀ, ਚਿਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਨੇ Visual Translation ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ, ਸੜਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ-ਕੈਮਰਾ ਘੁੰਮਾਓ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ: ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਸਰਕਲ ਟੂ ਸਰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। K-Beauty ਰੁਟੀਨ ਸਮਝਣਾ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਜਾਣਨੇ ਹੋਣ, ਬਸ ਸਰਕਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਵਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
- Gen Alpha ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਆਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ: ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ Gen Alpha Slang ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗਵੇਜ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ: ਗੂਗਲ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗਵੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਆਈ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗਵੇਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ
20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਡਲ ਬਦਲੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕ Thankyou ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, How are you?, I Love You, Hello ਅਤੇ Please ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ।
