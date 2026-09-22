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Meta ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।

GOOGLE CHILD ABUSE POLICY INDIA
GOOGLE CHILD ABUSE POLICY INDIA (IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 3:15 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਆਉਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਸ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਰੋਕਣ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।- ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ

ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ National Center for Missing and Exploited Children ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੋ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਦਮ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਟੈਟ ਫਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਕੰਟੈਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰਟਿਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

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