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Google ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਂਗ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗਿਆ।

GOOGLE GEMINI AI PHISHING SCAM
GOOGLE GEMINI AI PHISHING SCAM (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 2:19 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਸਲ ਰੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਮ ਸਪੈਮਰ ਵੱਲੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਤਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 'Outsider Enterprise' ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਿਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਹੀ ਏਆਈ ਟੂਲ ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ Phishing Kits ਯਾਨੀ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਟੂਲ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਤੋਂ HTML ਕੋਡ ਲਿਖਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੂਗਲ, ਯੂਟਿਊਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ USPS ਅਤੇ E-ZPass ਵਰਗੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ।

ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'Phishing-For-dummies' ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੱਗੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 7,300 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 290 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ।

ਗੂਗਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 15.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ URLs ਫੜ੍ਹੇ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐਂਡਰਾਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ 55,000 ਸਪੈਮ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ 9,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ੀ URLs ਬਣਾਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ FBI ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 38.7 ਲੱਖ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1.9 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 15,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਗੰਠਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾਉਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਦੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬੈਂਕਸ ਯਾਨੀ SIM ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਡੇਮ ਨਾਲ ਭਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸਪੈਮ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਪਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ FBI ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। AT&T, T-Mobile ਅਤੇ Verizon ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਨੇ Shopify 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੈਂਗ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰਫਰੰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, FBI ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 7 'bipartisan bills' ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੈਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂਗਲ ਨੇ 'Ligjthouse' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ RICO ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਏਆਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਿੱਚ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਏਆਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

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