30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋਈ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ?
ਗੂਗਲ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ Ask.com ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : May 5, 2026 at 3:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Ask.com ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੇ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Ask.com ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ AI ਚੈਟਬੋਟਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Ask.com ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
Ask.com ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ IAC ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "IAC ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ Ask.com ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Ask.com ਸੇਵਾਵਾਂ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ Google ਕੀਵਰਡਸ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ Ask.com ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ "ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ?" ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ AI ਚੈਟਬੋਟਸ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ
Ask.com ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1997 ਵਿੱਚ ਗੈਰੇਟ ਗ੍ਰੂਨਰ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ AskJeeves.com ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। AskJeeves.com ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Ask.com ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-