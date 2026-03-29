Google Search Live 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Google Search Live 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
Published : March 29, 2026 at 1:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਗੂਗਲ ਐਪ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਸ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ?
ਨਵੀਂ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ 3.1 ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਜਾਂ iOS ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ।
- ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਵ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
- ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੋਲੋ।
- ਸਰਚ ਤਰੁੰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈੱਬ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਟੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਚ ਉਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੀਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਵ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਅਸਲ-ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜੇਮਿਨੀ 3.1 ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਵ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਚ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-