Google Search AI Mode ਵਿੱਚ 'Agentic' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ, ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ

ਗੂਗਲ ਦੇ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 'Agentic' ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 12, 2026 at 5:30 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਚ ਦੇ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 'Agentic' ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਈ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਏਆਈ ਮੋਡ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਬੁੱਕਿੰਗ ਪੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਸਟੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਫੀਚਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਾਫ਼, ਮੈਪ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਰੀਨਰ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਿਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਨੇ Zomato, Swiggy ਅਤੇ EazyDiner ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਆਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸਿੱਧੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਬੋਰਡ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗੂਗਲ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੋ-ਛੋਟੋ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕਿੰਗ, ਇਵੈਂਟ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

