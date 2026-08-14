Google ਨੇ Gemini 3.7 Flash ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਗੂਗਲ ਨੇ Gemini 3.7 Flash ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲੋ ਬਿਹਤਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸਕੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : August 14, 2026 at 3:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ Gemini 3.7 Flash ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਮਿਨੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ Gemini 3.6 Flash ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਏਗਾ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੋਡਿੰਗ, ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਟਾਸਕ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ।
Today we're introducing Gemini 3.7 Flash, our most intelligent workhorse model yet for coding and agents.— Google (@Google) August 13, 2026
This model brings substantial gains across software engineering, web development, and complex knowledge work.
Now through the end of the year, Gemini 3.7 Flash is available… pic.twitter.com/RSCBDipjKn
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
- DeepSWE v1.1 ਟੈਸਟ ਕੋਡਿੰਗ ਬਗ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ Gemini 3.7 Flash ਨੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 65.3 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FrontierCode 1.1 Main ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਕੋਰ 34.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
- WebDev Arena ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਕੋਰ 1538 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1588 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੈੱਬ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- GDP.pdf ਟੈਸਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ।
- AutomationBench ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਟਾਸਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 3.7 ਫਲੈਸ਼ ਨੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30.4 ਫੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕਮਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ Gemini 3.7 Flash ਨੂੰ 3.6 ਫਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ Gemini 3.7 Flash ਨੂੰ 56 ਸਕੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ 3.6 ਫਲੈਸ਼ ਨੂੰ 52 ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Google just launched Gemini 3.7 Flash and is claiming some solid jumps across coding, agent tasks, and document understanding.— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 14, 2026
Here are the official benchmark:
AutomationBench: 30.4%
GDP.pdf: 34%
WebDev Arena: 1588 Elo
DeepSWE: 65.3%
FrontierCode: 43.6%#Gemini #Google pic.twitter.com/sPUfd9eYg9
ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਲਈ 0.75 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਲਈ 3.75 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਜੇਮਿਨੀ 3.6 ਫਲੈਸ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ 3.6 ਫਲੈਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Gemini 3.7 Flash ਦੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਇਨਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਲਈ 1.50 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟੋਕਨ ਲਈ 7.50 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
Gemini 3.7 Flash is here, look at what you can build: pic.twitter.com/AovXYoloSL— Google AI Studio (@GoogleAIStudio) August 13, 2026
ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ
ਇਹ ਮਾਡਲ Gemini API, Google AI Studio, Android Studio ਅਤੇ Google Antigravity ਰਾਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇਮਿਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਹ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟ ਜੇਮਿਨੀ ਸਪਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਜਾਂ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Gemini Spark now runs on Gemini 3.7 Flash.⚡️— Google Gemini (@GeminiApp) August 13, 2026
Whether you’re using Spark to compile vendors into Sheets or draft negotiation emails, 3.7 Flash makes your personal AI agent more precise and accurate with improved tool use for @GoogleWorkspace apps to help turn ideas into action.
ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 160 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ Gemini 3.7 Flash ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ, ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਰੇਡੀਓਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ।
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