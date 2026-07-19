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Google ਦੇ NotebookLM ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ, ਮਿਲੇ ਕਈ ਕਲਾਊਂਡ ਫੀਚਰਸ

ਗੂਗਲ ਨੇ NotebookLM ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Gemini Notebook ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਹੁਣ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਅਤੇ ਸਰਚ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

GOOGLE RENAMES NOTEBOOKLM
GOOGLE RENAMES NOTEBOOKLM (GOOGLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 19, 2026 at 9:25 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ NotebookLM ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ Gemini Notebook ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਊਂਟੇਨ ਵਿਊ ਦੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਵਰਗੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Gemini Notebook ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ Google I/O ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੇਲਵਿੰਡ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।

ਨਵਾਂ ਕਲਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਚਰ

ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਊਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੁਣ ਕੋਡ ਲਿਖ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ Workspace ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਆਈ ਅਲਟ੍ਰਾ ਐਕਸੇਸ ਜਾਂ AI Expand Access ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜੇਮਿਨੀ ਐਪ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜੇਮਿਨੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੇਲਵਿੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੀ ਰਹੇਗੀ।

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NOTEBOOKLM TO GEMINI NOTEBOOK
GEMINI NOTEBOOK
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GOOGLE RENAMES NOTEBOOKLM

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