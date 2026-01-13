ETV Bharat / technology

Google AI Overviews ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਲਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਈ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਗਲਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੁਝ AI ਹੈਲਥ ਓਵਰਵਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

GOOGLE HEALTH MISINFORMATION
GOOGLE HEALTH MISINFORMATION (GOOGLE)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 3:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 'AI Overview' ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ 'What is the normal range for liver blood tests' ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਸਰਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਵਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਟਾਏ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ 'What is the normal range for liver blood tests' ਅਤੇ 'What is the normal range for liver function tests' ਵਰਗੇ ਸਰਚ ਟਰਮਸ 'ਤੇ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦ ਵਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਲਿਵਰ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ AI ਨੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਫੈਟ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਵਰ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਸਰਚ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡੇਵਿਸ ਥੌਂਪਸਨ ਨੇ ਦ ਵਰਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਿਹਤ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਅਤੇ ਏਆਈ ਓਵਰਵਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GOOGLE REMOVED AI HEALTH OVERVIEWS
GOOGLE AI OVERVIEWS
AI HEALTH SEARCH CONTROVERSY
GOOGLE HEALTH MISINFORMATION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.