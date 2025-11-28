ETV Bharat / technology

Google ਨੇ Gemini 3 Pro ਅਤੇ Nano Banana Pro ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਘੱਟ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ!

ਗੂਗਲ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 1:14 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਪ੍ਰੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਵਰ ਲੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ Google AI ਪਲਾਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Gemini 3 Pro ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਤੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਮਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ Gemini 2.5 Pro ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Nano Banana Pro ਜਾਂ Gemini 3 Pro ਇਮੇਜ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਫਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। Google ਨੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਪ੍ਰੋ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੁੱਕਐਲਐਮ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਪ੍ਰੋ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਡੈੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨਵੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀਮਾ
ਜੈਮਿਨੀ 3 ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੋਂਪਟ 5 ਪ੍ਰੋਂਪਟ/ਦਿਨ ਮੁੱਢਲੀ ਪਹੁੰਚ, ਸੀਮਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
ਨੈਨੋ ਬਨਾਨਾ ਪ੍ਰੋ ਤਸਵੀਰ 3 ਤਸਵੀਰ/ਦਿਨ 2 ਤਸਵੀਰ/ਦਿਨ
ਨੋਟਬੁੱਕਐਲਐਮ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੰਦ
ਨੋਟਬੁੱਕਐਲਐਮ ਸਲਾਈਡ ਡੈੱਕਉਪਲਬਧ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੰਦ

ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਾਂ ਵਰਗ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸੰਖੇਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਲਾਈਡ ਡੈੱਕ ਦੋ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ: ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੈੱਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਲਾਈਡ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਫਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੇ AI ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

