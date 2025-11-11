ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਵਾਂ HOPE AI ਮਾਡਲ

ਗੂਗਲ ਨੇ HOPE AI ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਂਗ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਨੇਸਟੇਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? (Google Research)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 4:49 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML) ਮਾਡਲ HOPE ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ Gemini 2.5 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ-ਸੰਦਰਭ ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ AI ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ Google ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ HOPE ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ।

ਨੇਸਟੇਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ HOPE ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਨੇਸਟੇਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲਾਂਨੇਸਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
Multi-Model System ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Smart Updates ਹਰੇਕ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Long Memoryਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Efficient Learningਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨੇਸਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ML ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀ ਹੈ?

ਹੋਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਟਾਈਟਨ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੱਧਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਭ
Self-Modifyingਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Nested Learningਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Continuum Memoryਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ।
Titan Basedਸਾਬਤ ਸਥਿਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ।
Human-like Learning ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

