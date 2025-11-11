ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਵਾਂ HOPE AI ਮਾਡਲ
ਗੂਗਲ ਨੇ HOPE AI ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਂਗ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Published : November 11, 2025 at 4:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML) ਮਾਡਲ HOPE ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ Gemini 2.5 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ-ਸੰਦਰਭ ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਰੋਪਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ AI ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ Google ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ HOPE ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ।
Introducing Nested Learning: A new ML paradigm for continual learning that views models as nested optimization problems to enhance long context processing. Our proof-of-concept model, Hope, shows improved performance in language modeling. Learn more: https://t.co/fpdDlYaleL… pic.twitter.com/lVSybj1jeq— Google Research (@GoogleResearch) November 7, 2025
ਨੇਸਟੇਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ HOPE ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਨੇਸਟੇਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
|ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
|ਨੇਸਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
|Multi-Model System
|ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
|Smart Updates
|ਹਰੇਕ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
|Long Memory
|ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
|Efficient Learning
|ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੇਸਟਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ML ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੋਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਟਾਈਟਨ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੱਧਰ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਪ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|ਲਾਭ
|Self-Modifying
|ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
|Nested Learning
|ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਡੇਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
|Continuum Memory
|ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ।
|Titan Based
|ਸਾਬਤ ਸਥਿਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਰਣ।
|Human-like Learning
|ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
