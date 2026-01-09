ETV Bharat / technology

Google Play Store ਪੇਡ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਈਲ, ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖੇਡ ਸਕੋਗੇ ਗੇਮਾਂ

ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਲਦ ਹੀ 'Try Before You Buy' ਫੀਚਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TRY BEFORE YOU BUY FEATURE (Google Play Store)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 9, 2026 at 10:03 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੇਡ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਗੇਮਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Try Before You Buy' ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਗੇਮਰਸ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪੇਡ ਗੇਮਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਪਸੰਦ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ APK ਟਿਅਰਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਡ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਸੇਵ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

TRY BEFORE YOU BUY FEATURE (Google Play Store)

ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 'You already used the trial' ਵਰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ।

ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਲਈ 'Try Before You Buy' ਆਪਸ਼ਨ ਆਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪੇਡ ਐਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਇਸਨੂੰ ਨਾਨ-ਗੇਮ ਐਪਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 1 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰੀ ਡ੍ਰੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਰਿਕਮੇਂਡੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

