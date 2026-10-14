Google ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਐਪ
Google-Play Personal ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 3:51 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੇ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਪ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਦੀ ਸਰਚ ਜਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ Vibe-Coding ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਐਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੈੱਬ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਅਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
New on Google Play: More ways to create, discover, and play @google https://t.co/7GqCkqcKSE— Sam Bright (@SamuelRBright) October 13, 2026
ਨਿੱਜੀ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਐਪ ਵੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿੱਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਐਪ ਹੈ।-ਸੈਮ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀਪੀ ਅਤੇ ਜੀਐਮ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੀ-ਬਾਲ ਲੀਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਐਪ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਪ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਰੀਵਿਊ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਗੇਮ ਫਾਇੰਡਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੇਮ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ 1.2 ਅਰਬ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੇਮ ਜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੇ। 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਲੇਂਜ ਸਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ Ask Play ਹੁਣ ਐਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਦੇ ਐਪ ਅਤੇ ਗੇਮ ਜੇਮਿਨੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਉਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ।
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