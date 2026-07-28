ਹੁਣ Google Pixel 11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਹੁਣ Google Pixel 11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ Pixel 11 ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : July 28, 2026 at 10:38 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ Pixel 11 ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ।
ਗੂਗਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਕੀਲ ਬਰਕਤ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 9to5Google ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Pixel Watch ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਪਿਕਸਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਰੈਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਉਛਾਲ
ਸ਼ਕੀਲ ਬਰਕਤ ਨੇ Morgan Stanley ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਗਾਬਾਈਟ ਰੈਮ ਦੀ ਕੀਮਤ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 2.80 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉਹ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਰੈਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 16GB ਰੈਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 45 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 192 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
✅ Officially confirmed : Pixel 11 Series is going to get price hike due to memory price hike ‼️— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) July 25, 2026
Pixel 11 Series will launch in India 🇮🇳 on 13th August ✅ and,
globally, on : 12th August ✅
• The base storage of Pixel 11 Series will be 256GB but instead of 16GB RAM it'll get…
ਦਰਅਸਲ, ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ-ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Made by Google ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਿਕਸਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Google Pixel 11 ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, Pixel 11 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 86,049.76 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ Pixel 10 ਦੇ 76,482.76 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਵੀਵੋ ਅਤੇ Oppo ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਰੈਮ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਡਾਲਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 128GB ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਬਲ-ਡਿਜੀਟ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਗੂਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਐਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਘੱਟ ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਟੇਂਸਰ ਚਿਪ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-