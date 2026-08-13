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Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ

Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

GOOGLE PIXEL 11 SERIES
GOOGLE PIXEL 11 SERIES (Made by Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 10:27 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, Google Pixel 11 Pro XL ਅਤੇ Google Pixel 11 Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro ਅਤੇ Google Pixel 11 Pro XL ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ Google Pixel 11 Fold ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

Google Pixel 11 Pro ਅਤੇ Google Pixel 11 Pro XL ਦਾ HiLight ਫੀਚਰ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ Google Pixel 11 Pro ਅਤੇ Google Pixel 11 Pro XL ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ HiLight ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ LED ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਉਲਟਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦਾ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਜੇਮਿਨੀ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਕਲਰ ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Google Pixel 11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Google Pixel 11 ਵਿੱਚ ਏਜ-ਟੂ-ਏਜ ਕੈਮਰਾ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਮੇਡ ਬਾਏ ਗੂਗਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Google Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 13MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੈਮਰਾ 10.8MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10.5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,985mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Pixel 11 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Pixel 11 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3600 nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ ਵਿਕਟਸ 2 ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦਾ ਹੈ, ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 48MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਡ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 48MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 42MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 4,840mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 30ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Pixel 11 Pro XL ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Pixel 11 Pro XL ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦੀ QHD+AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 600nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਅਤੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Tensor G6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ, 48MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਇਡ ਅਤੇ 48MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 42MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,115mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 30ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ HiLight ਫੀਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Pixel 11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Pixel 11 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 89,999 ਰੁਪਏ, 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,04,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Pistachio, Hibiscus, Frost ਅਤੇ Obsidian ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Pixel 11 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Pixel 11 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,19,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 16GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,34,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Canyon, Fog, Olive ਅਤੇ Obsidian ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Pixel 11 Pro XL ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Pixel 11 Pro XL ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,34,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 16GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,49,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Canyon, Fog, Olive ਅਤੇ Obsidian ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Google Pixel 11 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਲਈ ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸੇਲ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ Pixelsnap ਕੇਸ (ਕੀਮਤ 4,900), Pixelsnap charger (ਕੀਮਤ 4,500) ਅਤੇ Pixelsnap Ring Stand (ਕੀਮਤ 2,979) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਕਸਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ EMI ਰਾਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਅਤੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ।

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