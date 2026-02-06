Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ?
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 6, 2026 at 12:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Google Pixel 10a ਸਮਰਾਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਖਾਸ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 1.29 ਵਜੇ ਤੱਕ Google Pixel 10a ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਫ਼ਰ Google Pixel 10a ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਅ
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Google Pixel 10a ਵਿੱਚ ਓਹੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ Google Pixel 9a ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਿਜ਼ੌਨਟਲ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ।
ਫੋਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋ ਪਾਸ ਮੋਟੇ ਬੇਜ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ-ਅਲਾਈਨ ਪੰਚ ਹੋਲ ਕੱਟਆਊਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ Pixel 10a ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ Pixel 9a ਦੇ Iris ਕਲਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
Google Pixel 10a ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Google Pixel 10a ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ Pixel A-Series ਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Google Pixel 10a ਵਿੱਚ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Google Pixel 10a ਨੂੰ 128GB ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Berry, Fog, Lavender ਅਤੇ Obsidian ਵਰਗੇ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Google Pixel 10a ਦੀ ਕੀਮਤ
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 58,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 256GB ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 69,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-