Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਗੂਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : February 19, 2026 at 12:48 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ Google Pixel 10 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Google Pixel 10a ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Google Pixel 10a ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 ਰੇਟਿੰਗ, 5,100mAh ਬੈਟਰੀ, ਟੈਂਸਰ G4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ 48-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 49,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਚੋਣਵੇਂ HDFC ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ਬੈਕ, 24-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਨਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Berry, Mist, Lavender ਅਤੇ Obsidian ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Introducing the new Pixel 10a. It has everything you need — like a completely flat, durable design, more battery life, advanced AI tools and a best-in-class camera system* — for just $499.— Google (@Google) February 18, 2026
*Among smartphones under $500 (MSRP) in the U.S. Based on third-party evaluation of Pixel… pic.twitter.com/2X9wwVc8wH
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3-ਇੰਚ ਦੀ pOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,000 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਰ G4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 13MP ਦਾ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,100mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 30W ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 10W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
