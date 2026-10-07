Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 12:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੋਨ Google Pixel 10a ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦੋਨਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
ਗੂਗਲ ਨੇ Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 49,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 55,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ $499 ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ $599 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ $699 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫਰਸ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, No-Cost EMI ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ Berry, Fog, Lavender ਅਤੇ Obsidian ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Google Pixel 10a ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ Actua pOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ Resolution 1080x2424 ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ 120Hz ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਾਰਨਿੰਗ ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 7i ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 3,000nits ਤੱਕ ਦੀ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Tensor G4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤ 12MP ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5,100mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 30ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 10ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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