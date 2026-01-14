ETV Bharat / technology

Google Pixel 10a ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਲੀਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

Google Pixel 10a ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 3:19 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Google Pixel 10a ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Google Pixel 10a ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟਿਪਸਟਰ Roland Quandt ਨੇ Bluesky 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Google Pixel 10a ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Pixel 9a ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ Pixel 9a ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Google Pixel 10a ਦੇ ਲੀਕ

ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Google Pixel 10a ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ Obsidian, Berry, Fog ਅਤੇ Lavender ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Google Pixel 10a ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.3 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ-HD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60Hz ਅਤੇ 120Hz ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 2,000nits ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 13MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Google Pixel 10a ਵਿੱਚ 5,100mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਇਨ ਹਾਊਸ Tensor G4 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Google Pixel 10a ਦੀ ਕੀਮਤ

ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Google Pixel 10a ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 44,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

