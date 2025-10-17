Google ਦੇ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ
Google Pixel 10 Pro Fold ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂਗਲ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 17, 2025 at 10:30 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ YouTuber ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਚਾਨਕ ਫਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜ਼ੈਕ ਨੈਲਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ JerryRigEverything ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, Google Pixel 10 Pro Fold ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਕ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਨ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੈਂਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਫੋਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜ਼ੈਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਕ ਬੈਂਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਟਰੀ ਅਚਾਨਕ ਸਪਾਰਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਟ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੇਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।"
ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਗੂਗਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਪਿਕਸਲ 9 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਵੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ।"
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮੱਸਿਆ
ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਸਲ ਫੋਲਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿੰਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ IP68 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧੂੜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੂੜ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੱਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਜੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੈਕ ਨੈਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ।"
ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਬਾਰੇ
ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 10 ਪ੍ਰੋ ਫੋਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,72,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕਵਰ ਡਿਸਪਲੇ 6.4-ਇੰਚ OLED ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਅਤੇ 3000 nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਡਿਸਪਲੇ 8-ਇੰਚ OLED ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 3nm ਟੈਂਸਰ G5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 48MP ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 10MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 5015mAh ਹੈ, ਜੋ 30W ਵਾਇਰਡ + 15W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
The Pixel 10 Pro Fold failed miserably in JerryRig's durability test.— 卂乇 (@imAlter_Ego) October 15, 2025
And under extreme pressure, the battery was punctured, exploded, causing fire and smoke.
Yet some Pixel Puritans claim — " it's actually close (to the galaxy z fold7)", "it's actually better". 😂🤣 pic.twitter.com/zLpvcTw8Xo
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ 1.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਟਿਕਾਊਤਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?" ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਫੋਲਡ 7 ਦਾ ਟਿਕਾਊਪਣ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਗਲੈਕਸੀ ਜ਼ੈੱਡ ਫੋਲਡ 7 ਗੂਗਲ ਦੇ ਪਿਕਸਲ ਫੋਲਡ 10 ਪ੍ਰੋ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
