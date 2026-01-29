ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, Google Photos ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'AI Editing' ਫੀਚਰ

ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ, Google Photos ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 'AI Editing' ਫੀਚਰ
Google Photos ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : January 29, 2026 at 5:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google Photos ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ Google Photos ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਟੂਲ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Google Photos ਖੁਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 'Help me edit' ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਮਾਈਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਐਨਕਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਆਦਿ ਕੰਮ ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਜੇਮਿਨੀ ਏਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
With Nano Banana in Google Photos’ editor, you can now ask for all kinds of new transformations to your images.— Hafeezur Rahman | Χαφιζούρ Ραχμάν (@aphrahman) January 28, 2026
Just describe a new style and watch your vision come to life in seconds.#NanoBanana @googlephotos pic.twitter.com/Y28a0uC7sh
ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਇਹ ਫੀਚਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਮਰਾਠੀ, ਤੇਲਗੂ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਡਰਾਈਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4GB ਰੈਮ ਹੋ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ 8.0 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋ।
ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੁਣ ਫੇਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ, ਸਮਾਈਲ ਜੋੜਨੀ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੋਟੋ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵਿੱਚ 'Nano Banana' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੈਚ, ਕਲਾਤਮਕ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।
ਏਆਈ ਤੋਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਹੁਣ C2PA Content Credentials ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਵਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੋ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-