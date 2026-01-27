ETV Bharat / technology

Google Photos ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਮੀਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

Google Photos ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਫੀਚਰ 'Me Meme' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 27, 2026 at 12:00 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google Photos ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਆਈ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Me Meme' ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਮੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਤਬੂਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਗੂਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਮੀਮ?

  1. Google Photos ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਚੁਣੋ। ਫੋਟੋ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੋਵੇ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਏਟ ਜਾਂ ਮੀਮ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚੋ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੀਮ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਏਆਈ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੀਮ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਲਾਸਿਕ ਮੀਮ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  5. ਯੂਜ਼ਰਸ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਏਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੀਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ ਐਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।-ਗੂਗਲ

'Me Meme' ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਏਆਈ ਫੀਚਰਸ Create With AI, Photo to Video, Collage ਅਤੇ Smart Edit ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਲਕਾ, ਫਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਮ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰਿਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

