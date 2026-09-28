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ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਬਦਲਣਗੇ ਕੱਪੜੇ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ Google Photos ਦਾ AI ਫੀਚਰ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?

Google Photos ਦਾ ਏਆਈ ਪਾਵਰਡ Closet ਵਰਚੂਅਲ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

VIRTUAL CLOSET GOOGLE PHOTOS
VIRTUAL CLOSET GOOGLE PHOTOS (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 3:00 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google Photos ਦਾ Closet ਵਰਚੂਅਲ ਫੀਚਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਈਡ ਅਤੇ iOS ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਆਈ-ਪਾਵਰਡ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪ, ਬੌਟਮ, ਗਹਿਣੇ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਊਟਫਿੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ "ਕਲੂਲੈੱਸ" ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਐਕਸੇਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਟੇਲ ਵਰਗੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਵਰਚੂਅਲ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ Closet ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ Closet ਟਾਈਪ ਕਰੋ।
  3. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ।
  4. ਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਬਣਾਏਗਾ।
  5. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਪ, ਬੌਟਮ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ।
  6. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  7. ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਊਟਫਿੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ Closet ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਸਕੇ।

ਇਸ ਰੋਲਆਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Gemini Spark ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਚੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰੋ ਜਾਂ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕਅੱਪ ਟੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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