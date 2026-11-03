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Google Pay ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 'Discover Shop' ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਪ...

Google Pay ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

GOOGLE PAY LAUNCHED DISCOVER SHOP
GOOGLE PAY LAUNCHED DISCOVER SHOP (GOOGLE)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 3, 2026 at 12:45 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Google Pay ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ Google Pay ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Discover Shop' ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।

'Discover Shop' ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ?

Google Pay ਦੇ ਅੰਦਰ 'Discover Shop' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਨ। ਇਸ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਐਂਡ ਐਪ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਰਚ ਪਰਸਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ।

Google Pay ਦੇ ਇਸ ਡਿਸਕਵਰ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਗੂਗਲ ਪੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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GOOGLE PAY NEW FEATURE
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